Gazdă sau musafir? Cum arată extra magia sărbătorilor de iarnă la români Ne mai despart cateva zile de cea mai așteptata sarbatoare din an. Craciunul, caci despre el e vorba, așaza Romania in topurile europene cand vine vorba de bogația moștenirii culturale și a tradițiilor din aceasta perioada. Luminile sclipitoare care impodobesc orașele și localitațile creeaza un spectacol festiv, transformand strazile intr-un hipnotizant taram al minunilor de iarna. Decorațiunile tradiționale redau un sentiment de nostalgie și mandrie culturala. Sunetul colindelor vine, de asemenea, cu emoții puternice și completeaza simfonia festiva din luna decembrie. Pentru cei mai mulți romani… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

- Titu s-a transformat intr-un oraș de poveste, la inceputul lunii decembrie, dupa aprinderea luminițelor de Craciun. Localnicii se pot lauda cu unele cele mai frumoase ornamente de sarbatori amplasate in parc și pe strazile orașului. Urbea din sudul județului este impodobita cu tot felul de ornamente…

- In seara de Mos Nicolae, municipiul Botosani fremata de emotie care i-a cuprins mai ales pe copiii care au iesit alaturi de parinti pentru a se bucura de luminitele care vestesc sosirea Craciunului.

- In pitoreasca localitate dambovițeana Moroeni, startul sarbatorilor de iarna se va da pe 10 decembrie. In aceasta zi va avea loc o noua ediție a ,,Festivalului Colindelor”, un eveniment deosebit pentru locuitorii comunei din nordul județului. Cea de-a cincea ediție a Festivalului va fi gazduita de caminul…

- Polițiștii le recomanda sucevenilor sa aiba o atenție sporita la cumparaturile online in luna cadourilor. „Luna Decembrie este cunsocuta tuturor ca luna Sarbatorilor de Iarna și Luna Cadourilor. Moș Nicolae, Moș Craciun trec pe la copiii cuminți și le lasa cadourile mult așteptate. Și adulții profita…

- Cu ocazia Sarbatorilor de Iarna, foarte multi romani care locuiesc si lucreaza in strainatate aleg sa se intoarca acasa, pentru a petrece Craciunul si Revelionul alaturi de cei dragi.

- In pofida temperaturilor neasteptat de generoase din noiembrie, magia sarbatorilor de iarna se simte deja in Chisinau. Studiourile foto au o lista mare de clienti care si-au programat sesiuni cu tematica Craciunului. Si multe magazine si-au umplut rafturile cu decoratiuni si au scos in vinzare brazi…

- Magia sarbatorilor de iarna se face instalata ușor, dar sigur. Unul dintre cele mai simbolice elemente ale Craciunului este bradul de Craciun. Dar cu toata magia sarbatorilor, romanii se intreaba cat costa un brad de Craciun in 2023? Fie ca este natural sau artificial, bradul de Craciun aduce o nota…

- Cand va fi ultima MINIVACANȚA din acest an. Cate ZILE LIBERE vor avea romanii in perioada sarbatorilor de iarna Ultima minivacanța din acest an va fi cea care va avea loc cu ocazia sarbatorilor de iarna. Ziua de Craciun, 25 decembrie, pica lunea, astfel ca perioada in care nu se lucreaza include mai…