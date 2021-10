Gaz Metan – Dinamo 2-1, în etapa a 12-a a Ligii 1. Ronaldo Deaconu a marcat două goluri de senzație (Video) Gaz Metan a invins, vineri, pe teren propriu, scor 2-1, echipa Dinamo, in etapa a 12-a a Ligi I. Alb-roșii aveau speranțe mari de la partida disputata la Mediaș, dar au inregistrat al 9-lea meci la rand fara victorie in Liga 1. Ambele goluri ale partidei au fost marcate de Ronaldo Deaconu, decarul gazdelor, care a reușit dubla, in numai 2 minute, 36, respectiv 38. Ambele goluri ale mijlocașului au fost marcate cu doua șuturi de senzație de la 30 de metri, care s-au dus direct in vinclul porții aparate de Mihai Eșanu. Cu opt minute inainte de final, oaspeții au primit un penalty foarte ușor, dupa… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

