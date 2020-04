Stiri pe aceeasi tema

- Circa 60 de milioane de euro ar putea sa piarda Clujul, daca festivalurile programate sa aiba loc în aceasta vara vor fi anulate din cauza pandemiei de coronavirus. Primarul Emil Boc a declarat ca este puțin probabil ca evenimente de mare amploare sa mai aiba loc, scrie Mediafax.…

- Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a declarat ca toate cadrele medicale pot sa parcheze gratuit în zona centrala a orașului pe perioada starii de urgența, cu excepția parking-urilor închise sau cu bariera. "Cadrele medicale pot sa parcheze gratuit în zona…

- Ce masina conduce Emil Boc ? Edilul din Cluj-Napoca nu se fereste sa utilizeze transportul în comun zi de zi sau sa mearga kilometri întregi pe jos. Boc a renuntat în cea mai mare parte la masina personala si detine în garaj un Peugeot 208. E limpede faptul ca din momentul…

- Primaria din Rovinari vrea stadion de 1,6 milioane de euro - Consilier: Sa-l ținem muzeu?Primaria din orașul Rovinari, județul Gorj, vrea sa construasca un stadion de Liga a II-a, cu peste 1,6 milioane de euro, bani de la CNI, deși echipa din localitate este in Liga a IV-a. Primarul spera…