Gata și cu biocombustibilii. Provoacă efecte dezastruoase asupra mediului Utilizarea biocombustibililor in sectorul transporturi ar putea produce efecte dezastruoase asupra mediului, a avertizat Curtea de Conturi Europeana, intr-un raport special de audit. Astfel, culturile agricole energetice ar putea duce la creșterea emisiilor de gaze cu efect de sera, prin utilizarea defrișarilor de paduri. Mai mult, nici biocombustibilii avansați nu sunt fezabili, din cauza absenței […] The post Gata și cu biocombustibilii. Provoaca efecte dezastruoase asupra mediului first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

