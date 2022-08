Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie va fi gazda concursului muzical Eurovision in 2023, au transmis organizatorii pe Twitter. The United Kingdom will host #Eurovision 2023! ????????????????????????➡️ Everything you need to know here: https://t.co/qQVS3gierN pic.twitter.com/IpHCA2i4U6 — Eurovision Song Contest (@Eurovision)…

- Ucrainenii au vandut trofeul Eurovision ca sa cumpere drone Ucraina a caștigat Eurovision 2022 dupa ce a primit un numar record de voturi din partea publicului din Europa și Australia. Kalush Orchestra a participat la Eurovision cu piesa „Stefania”. De la debutul razboiului, piesa „Stefania” a capatat…