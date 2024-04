Stiri pe aceeasi tema

- Mircea Geoana, secretarul general adjunct al NATO, a declarat duminica seara, la Digi24, ca NATO nu vede un risc iminent la adresa securitatii tarilor NATO, insa in scenariul unui atac asupra Romaniei, „ideea ca ai nevoie de 24 de ore ca sa-ți vina aliații este desueta”.„Noi, cand planificam ceea ce…

- Razboiul din Ucraina a declanșat o stare de teama și panica la granița Romaniei, in special in zona Dunarii. Dupa dronele cazute in județul Tulcea, pe care MApN le-a ținut secrete și le-a negat inițial, Galațiul și Braila sunt la randul lor afectate de dispozitivele de lupta.

- General-colonelul Vladimir Zarudnitki, seful Academiei Militare a Statului Major general al armatei ruse, a avertizat ca actualul conflict din Ucraina ar putea escalada intr-un razboi pe scara larga in Europa si a declarat ca probabilitatea ca fortele Moscovei sa se implice intr-un nou conflict cresc…

- Seful Directiei Principale de Informatii (GUR) a Ministerului Apararii de la Kiev, Kirilo Budanov, a declarat ca "programul maxim" pentru Ucraina nu este doar accesul la granițele din 1991, ci și prabușirea Rusiei, proces care poate avea loc doar din interior. "Dar trebuie sa contribuim la acest…

- Ucraina va continua sa distruga forțele ruse, afirma Ben Hodges, fost general si comandant al Armatei SUA in Europa. „De ce oamenii nu vorbesc despre contraofensiva eșuata a Rusiei? Rușii pierd o mie de oameni pe zi și cred ca Ucraina va continua sa distruga forțele ruse. Nu cred ca rușii au capacitatea…

- „Ridicați avioanele”, indeamna generalul Ben Hodges, fost comandant al Armatei Statelor Unite in Europa. Ben Hodges este de parere ca țari NATO ar trebui sa doboare rachetele lansate de Rusia asupra infrastructurii civile a Ucrainei, comparand situația cu ceea ce se intampla acum in Marea Roșie, scrie…

- Cernoziomul este un sol foarte fertil care se gasește in puține locuri din lume. Acest tip de pamant se gasește și in țara noastra pe Campia Romana și este motivul pentru care altadata eram recunoscuți drept „granarul Europei”.Pe acest pamant au pus ochii și strainii, așa ca oameni de afaceri din mai…

- Seful Directiei Principale de Informatii (GUR) a Ministerului Apararii de la Kiev, Kirilo Budanov, sustine intr-un interviu ca atacurile constante asupra flotei ruse au facut posibila impingerea acesteia in partea de sud-est și restabilirea navigației la Marea Neagra, partea de nord fiind controlata…