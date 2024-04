Generalul Ciucă a avertizat cu o lună înainte de izbucnirea războiului din Ucraina că este "iminent" conflictul ”Ucraina rezista pentru ca este sprijinita, iar noi ne bucuram de aceasta stare de pace si de liniste pentru ca Ucraina isi apara teritoriul prin mentinerea liniei frontului de peste 2 ani de zile in acea zona de est a Ucrainei. Dincolo de faptul ca isi apara tara, reprezinta si un aliniament de protectie pentru noi toti ceilalti. Ganditi-va cum s-ar schimba situatia, in momentul in care linia frontului ar fi rupta si din momentul acela ne trezim cu o inaintare a fortelor militare ruse catre vest si toate consecintele, intreg caruselul acesta al efectelor de care trebuie sa ne ingrijim altfel… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

