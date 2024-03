Ucraina a doborât peste 2.000 de rachete balistice şi de croazieră ruse de la începutul războiului, potrivit Ministerului Apărării Ministerul ucrainean al Apararii a estimat luni la peste 2.000 numarul rachetelor balistice si de croaziera rusesti doborate de fortele ucrainene de la inceputul razboiului de agresiune declansat de Moscova la 24 februarie 2022, relateaza EFE. Intr-un mesaj pe reteaua X (ex-Twitter), ministerul scrie ca "mai mult de 2.000 de rachete de croaziera si balistice au fost doborate de la inceputul invaziei pe scara larga" a Rusiei si ca "acesta este rezultatul muncii titanice a aparatorilor aerieni ucraineni". "Mii de vieti au fost salvate de sistemele moderne de aparare antiaeriana furnizate… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

