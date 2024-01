Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii Garzii de Coasta au anuntat ca miercuri seara are loc un protest in apropiere de Punctul de Trecere a Frontierei Isaccea, precizand ca traficul prin acest punct de frontiera nu a fost afectat. Ei au mentionat ca se inregistreaza zece minute de asteptare pentru persoane si autoturisme.…

- Ca urmare a protestului agricultorilor si transportatorilor de pe comunicatia Soseaua Portului, ce face legatura intre P.T.F. Isaccea si E 87, traficul prin Punctul de Trecere a Frontierei Isaccea nu a fost afectat si se desfasoara in conditii normale, potrivit unui comunicat din partea Garzii de Coasta.…

- Tinand cont de timpii crescuti de asteptare la automarfare inregistrati pe sensul de iesire din Romania catre Ucraina in Punctul de Trecere a Frontierei Halmeu, va facem cunoscut faptul ca, la nivelul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontiera Sighetu Marmației au fost intensificate discutiile…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta, au depistat, la iesirea din tara, in Punctul de Trecere a Frontierei Vama Veche, un cetatean roman care conducea un autovehicul avand dreptul de a conduce suspendat.Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta, au depistat, la iesirea din tara,…

- Politistii de frontiera au controlat, la vama Isaccea, un camion ce avea ca destinatar o firma din Ucraina. Ce au descoperit in interior? Mai multe bunuri, in valoare de peste 6,3 milioane de lei, susceptibile a fi contrafacute. Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au descoperit in Punctul…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au descoperit in Punctul de Trecere a Frontierei Isaccea bunuri susceptibile de a fi contrafacute, inscriptionate cu numele unor marci cunoscute, in valoare de aproximativ 6.320.000 lei.In data de 02.11.2023, o echipa comuna formata din politisti de…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au descoperit sub remorca unui camion, in P.T.F. Negru Voda, mai multe cutii care contineau aproximativ 180 kg de tutun.In data de 29.10.2023, politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Negru Voda, pe sensul de intrare in…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Negru Voda au inregistrat duminica, 22 octombrie 2023, o descoperire neobisnuita. "In jurul orei 16.30, in PTF Negru Voda s a prezentat pentru controlul de frontiera, pe sensul de iesire din Romania, un autoturism inmatriculat in Bulgaria,…