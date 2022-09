Stiri pe aceeasi tema

- Sicriul Reginei Elisabeta a II-a a este purtat in procesiune, luni, de la Palatul Holyroodhouse pana la catedrala St Giles, din Edinburgh. Cortegiul este urmarit de Regele Charles al III-lea, impreuna cu Regina Consort și de membri ai familiei regale. A avut loc și un incident pe traseu. Fii…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a murit joi, 8 septembrie 2022, la varsta de 96 de ani. Noul suveran proclamat al țarii este fiul sau cel mare, Charles al III-lea. Regatul Unit iși poate lua ramas bun de la cea care a avut cea mai lunga domnie din istoria sa - 70 de ani - pana luni, 19 septembrie,…

- Un copil a ajuns la spital, luni dupa-amiaza, dupa ce a fost lovit de o statuie in holul principal al Primariei Capitalei, care s-ar fi desprins și ar fi cazut pe el. Copilul, in varsta de 6 ani, a fost transportat la Spitalul Grigore Alexandrescu. „La ora 13.46 am fost solicitați sa intervenim pentru…

- Una dintre vilele preferate de dictatorul Nicolae Ceaușescu și familia sa in anii comunismului, situata la cateva minute de partia de schi din Predeal, a fost scoasa la vanzare. Conform click.ro, prețul cerut de actualii proprietari este de peste 1 milion de euro. Chiar daca avea vile de protocol in…

- Ce inseamna inima buna? Ce inseamna suflet de gheața? Povestire de folos – „Batranul bun și darul lui Dumnezeu” The post Povestire de folos – Parintele Calistrat appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .

- Incident la o petrecere de nunta organizata, sambata noaptea, in comuna prahoveana Valea Doftanei. Dupa miezul nopții, numeroși nuntași au acuzat stare de rau și au sunat la 112. Potrivit ISU Prahova, in urma evaluarii medicale, 29 de persoane prezentau grețuri și varsaturi. ”Ulterior, pentru investigații…

- O fetita in varsta de doi ani a cazut, luni, de la etajul doi al unui hotel din Eforie Nord, ea fiind dusa de urgența la spital pentru investigatii. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta, Andreea Iliescu, a declarat ca politisti din cadrul Politiei Eforie au fost…

- Furtuna și grindina care au durat cel mult o ora in București au facut ravagii. Mașinile „inotau” in apa de pe strazi, iar copacii rupți de vijelie și-au facut de cap chiar in curțile autoritaților – unul la sediul PNL, altul la Prefectura. Cateva zeci de minute de grindina și furtuna au transformat…