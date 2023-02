Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a acuzat Organizatia Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) ca participa la conflictul din Ucraina prin furnizarea de arme fortelor Kievului, relateaza Agerpres conform AFP. „Ei (tarile NATO) trimit Ucrainei arme in valoare de zeci de miliarde de dolari. Aceasta este…

- Presedintele rus Vladimir Putin a acuzat Organizatia Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) ca participa la conflictul din Ucraina prin furnizarea de arme fortelor Kievului, relateaza Agerpres conform AFP. „Ei (tarile NATO) trimit Ucrainei arme in valoare de zeci de miliarde de dolari. Aceasta este…

- Presedintele SUA Joe Biden a susținut un discurs extrem de asteptat, marti, la Varsovia, pentru a mobiliza sprijinul pentru Ucraina. In antiteza cu discursul liderului rus Vladimir Putin, discursul sefului Casei Albe a subliniat idealurile de libertate si democratie. Joe Biden a salutat rezistenta poporului…

- Președintele rus, Vladimir Putin, a promulgat o lege care extinde lista celor care fac obiectul inregistrarii genomice obligatorii (colectarea de mostre ADN) inclusiv pentru persoanele suspectate de infracțiuni, anunța TASS. Documentul a fost publicat luni pe portalul de informații publice al guvernului…

- Președintele rus, Vladimir Putin, a promulgat o lege care extinde lista celor care fac obiectul inregistrarii genomice obligatorii (colectarea de mostre ADN) inclusiv pentru persoanele suspectate de infracțiuni, anunța TASS. Documentul a fost publicat luni pe portalul de informații publice al guvernului…

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat ca nu are „nicio indoiala” ca o victorie a Rusiei in Ucraina este „inevitabila”, in timp ce s-a adresat, miercuri, muncitorilor in timpul unei vizite la o fabrica de armament din Sankt Petersburg, relateaza The Guardian. De asemenea, liderul rus a dezvaluit…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a prezentat, luni, Dumei de Stat, camera inferioara a parlamentului de la Moscova, un proiect de lege privind iesirea tarii din Conventia penala privind coruptia a Consiliului Europei si retragerea din Grupul Statelor Impotriva Coruptiei (GRECO), transmite EFE, citata…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat, vineri, ca dorinta Occidentului de a-si mentine dominatia pe scena mondiala creste riscurile de conflict, relateaza Reuters. „Potentialul de conflict in lume este in crestere, iar aceasta este o consecinta directa a incercarilor elitelor occidentale de a-si…