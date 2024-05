Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce un crater uriaș a aparut chiar in mijlocul strazii in Slanic Prahova, autoritațile au luat masuri. In cadrul unei ședințe de urgența, s-a decis evacuarea oamenilor din 3 blocuri din apropiere și ducerea lor in adaposturi provizorii. Totodata, traficul auto si pietonal din zona a fost interzis…

- Mobilizare importanta dupa ce o strada din orasul prahovean Slanic s-a prabusit, joi dimineata, pe o suprafata de peste 60 de metri patrati, adancimea craterului avand circa doi metri. Care sa fie totusi cauza surparii? Primarul din Slanic, Costea Danelus, a declarat, joi, ca asteapta ca la fata locului,…

- In exclusivitate pentru Star Matinal de la Antena Stars, Ana Baniciu a marturisit ca iși dorește sa nasca pe cale naturala. Artista este nerabdatoare sa-și țina bebelușul in brațe pentru prima data. Cantareața este pe ultima suta de metri cu sarcina, iar peste doar doua luni va naște. Iata ce declarații…

- Mașina cunoscutei Vladuța Lupau a fost surprinsa zilele trecute pe strada Dorobanților, parcata ilegal la cațiva metri de un parking. Probabil se grabea și nu a apucat sa mai intre in parcare, pentru ca este greu de crezut ca nu avea bani. Cei care o cunosc rapid au fotografiat momentul și au trimis…

- Vladuța Lupau a luat pe toata lumea prin surprindere cu vestea ca urmeaza sa devina mamica pentru a doua oara. Artista a ținut sarcina secreta in primele luni din motive bine intemeiate. Iata ce a marturisit soția lui Adi Rus despre relația pe care o are cu soacra ei.

- La aproape 7 ani de la aprobarea proiectului, pe strada Corbului, din zona de Nord a Bacaului, s-a turnat primul strat de asfalt. Viceprimarul Liviu Miroșeanu susține ca vina aparține dezinteresului constructorilor și legilor permisive. „Odiseea” strazii Corbului a inceput in 2017, cand Consiliul Local…

- Atenție, șoferi! A fost emis COD GALBEN de ceața in județul Botoșani. Pe alocuri vizibilitatea este sub 50 de metri Atenție la condițiile de trafic! Meteorologii au emis un Cod galben de ceața pentru judetul Botoșani și care este valabil pana la ora 10:00. Din aceasta cauza, pe drumurile din judet se…

- Un barbat are interdicție de a se apropia la mai puțin de 10 metri de femeia cu care are patru copii, dupa ce, pe fondul mai multor neințelegeri și scandaluri, ar fi lovit-o. Interdicția aparent atipica a fost impusa in condițiile in care cei doi soți stau in case diferite, dar in aceeași ...