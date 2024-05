Analiză. Alternativă tentantă la marile orașe. Prețuri mai mici, suprafețe mai mari Zona periurbana a marilor orase a devenit in ultimii ani o alternativa tentanta pentru cumparatorii interesati sa faca o achizitie, prezentand unele avantaje evidente, precum preturi mai mici, suprafete de multe ori mai generoase si oportunitatea de a avea propria gradina, arata o analiza realizata de un site de profil. Imobiliare.ro a analizat cererea pe segmentul de case in cazul localitatilor pozitionate in imediata apropiere a oraselor Bucuresti, Cluj-Napoca, Timisoara si Brasov, alaturi de evolutia ofertei si de tendintele inregistrate in materie de preturi in prima parte a anului 2024. „Oferta… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

