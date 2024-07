Românii par să-și fi schimbat preferințele. Analiza pieței imobiliare Piața imobiliara, in transformare Zonele din apropierea marilor orașe au devenit in ultimii ani o alternativa tentanta pentru cumparatorii interesați sa faca o achiziție prezentand unele avantaje: prețuri mai mici, suprafețe de multe ori mai generoase și oportunitatea de a avea propria oaza de liniște. Imobiliare.ro a analizat cererea pe segmentul de case in cazul localitaților poziționate in imediata apropiere a orașelor București, Cluj-Napoca, Timișoara și Brașov, alaturi de evoluția ofertei și de tendințele inregistrate in materie de prețuri in prima parte a anului 2024. „Oferta rezidențiala… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Prețurile solicitate pe Storia pentru chiriile din cele 10 orașe analizate, orașele cu cele mai multe anunțuri de pe platforma, au inregistrat o creștere de 12% de la un an la altul (mai 2024 vs. mai 2023), in timp ce prețurile solicitate de la o luna la alta (mai 2024 vs. aprilie 2024) au scazut cu…

- Zona periurbana a marilor orașe a devenit in ultimii ani o alternativa imobiliara tot mai tentanta, atat datorita prețurilor mai mici, cat și datorita posibilitații de a avea gradina, arata o analiza Imobiliare.ro. In doua comune din țara, prețul pe metru patrat a depașit 2.000 de euro.„Oferta rezidențiala…

- Zona periurbana a marilor orase a devenit in ultimii ani o alternativa tentanta pentru cumparatorii interesati sa faca o achizitie, prezentand unele avantaje evidente, precum preturi mai mici, suprafete de multe ori mai generoase si oportunitatea de a avea propria gradina, arata o analiza realizata…

- Potrivit unei analize Imobiliare.ro, cele mai scumpe case din zona periurbana a orașelor mari se afla la marginea Bucureștiului și a municipiului Cluj-Napoca, Feleacu și Salicea fiind singurele localitați din țara unde metrul patrat se vinde cu peste 2.000 de euro. Cele doua localitați clujene dominau…

- Singurele doua localitați din Romania unde metrul patrat se vinde cu prețuri ce depașesc pragul de 2.000 de euro sunt Feleacu și Salicea, ambele din județul Cluj, arata o analiza a Imobiliare.ro

- Prețurile solicitate pe Storia pentru chiriile in 10 orașe analizate, orașele cu cele mai multe anunțuri de pe platforma, au inregistrat o creștere de 15% de la un an la altul (aprilie 2024 vs. aprilie 2023), in timp ce prețurile solicitate de la o luna la alta (aprilie 2024 vs. martie 2024) au scazut…

- RETIM dorește sa informeze utilizatorii din Zona 1 Timiș despre faptul ca astazi, 4 mai, suntem in imposibilitatea de a realiza colectarea deșeurilor in localitațile (UAT-urile) programate. Situația a aparut din cauza intreruperii programului de lucru de catre o parte a angajaților responsabili cu colectarea…

- Primarii USR fac investiții masive in modernizarea mijloacelor de transport public in orașele pe care le administreaza.La Brașov, primarul Allen Coliban are deja cea mai mare flota de autobuze electrice din Romania, iar Dominic Fritz a inceput, la Timișoara, inlocuirea intregii flote de transport in…