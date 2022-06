Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PNL, Gheorghe Pecingina, a afirmat, miercuri, la Profit News TV, despre masura de scadere a preturilor la carburanti, asteptata de la Guvern, ca din informatiile pe care le are, se va imparti compensarea intre bugetul de stat si companii. Liberalul a precizat ca plafonarea la 7 lei este…

- PSD a prezentat soluțiile pentru reducerea prețurilor la combustibili prin plafonare, respectiv introducerea unui preț maximal sau limitarea adaosului pe lanțul comercial, iar Ministerul Finanțelor a pus la dispoziția Ministerului Energiei toate datele ne

- Partidul Social Democrat transmite intr-un comunicat de presa ca „Guvernul trebuie sa intervina pentru reducerea prețurilor la carburanți”, fie prin „stabilirea unui preț maximal la clientul final” sau prin „limitarea adaosului comercial pe tot lanțul comercial”.

- "Aprobam OUG privind specula" Nicolae Ciuca. Foto:gov.ro Premierul Nicolae Ciuca a anuntat, joi, ca Guvernul va aproba ordonanta de urgenta privind combaterea actiunilor speculative si a solicitat ministerelor Energiei si Finantelor sa verifice modul în care s-a ajuns la pretul…

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat, joi, ca in sedinta de Guvern va fi operationalizata, prin Ordonanta de Urgenta, Agentia specializata sa gestioneze investitiile in domeniul sanatatii. Putem, astfel, sa asiguram mai multa coerenta proiectului celor trei spitale regionale, Cluj, Iasi si Craiova a…

- Deputatul PSD, Radu Popa, prognozeaza o creștere a prețurilor la carburant in intreaga lume, dupa ce Rusia a intrerupt livrarile de petrol neprelucrat prin conducta Drujba. „Moscova a anunțat recent Post-ul Radu Popa prognozeaza o „creștere alarmanta a prețului la carburanți”, in urma unei decizii a…

- OFICIAL: Angajatorii care vor da 200 lei in plus la salariul minim brut nu vor plati taxe pentru aceasta suma. Cine va beneficia Angajatorii care vor da 200 de lei in plus lunar, voluntar, celor care sunt platiți cu salariul minim brut pe țara nu vor datora, in perioada iunie – decembrie 2022, taxe…

- Una dintre masurile pe care urmeaza Coaliția sa le ia in contextul scumpirilor, dar și a creșterii ROBOR este amanarea ratelor la banci timp de 12 ani, lucru care s-a mai intamplat și in pandemie. De altfel, indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei…