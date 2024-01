Stiri pe aceeasi tema

- Numirea anunțata marți dupa-amiaza vine la mai puțin de o zi dupa demisia prim-ministrei Elisabeth Borne, scrie Le Monde.Președintele francez Emmanuel Macron l-a numit pe ministrul educației Gabriel Attal, in varsta de 34 de ani, in funcția de prim-ministru. Acesta devine astfel cel mai tanar premier…

- In Franta, presedintele Emmanuel Macron urmeaza sa desemneze, astazi, un nou sef de guvern, dupa demisia premierului Elisabeth Borne, erodata de reformele nepopulare, mai ales in privinta pensiilor si a migratiei. Sunt de asteptat si alte schimbari in guvern, in incercarea presedintelui de a-si relansa…

- Sefa guvernului francez Elisabeth Borne a prezentat luni seara demisia guvernului sau, aceasta fiind acceptata de presedintele Emmanuel Macron care i-a multumit pentru activitatea ”exemplara in serviciul natiunii”. Potrivit agenției Reuters, președintele Emmanuel Macron cauta sa dea un nou impuls celui…

- Nicu Popescu, actualul ministru al Afacerilor Externe si Integrarii Europene, va fi numit in fucția de negociator-șef in procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeana, potrivit unor surse citate de Ziarul de Garda. Oficial, prim-ministrul Dorin Recean a declarat ca echipa de negociatori…

- Klaus Iohannis și-a inceput marti, oficial, turneul in Africa. Prima etapa este Kenya, unde a fost primit, in sfarșit, de presedintele William Ruto, joi urmeaza sa viziteze un liceu, iar miercuri nu are program oficial. Turneul african al cuplului prezidențial, care se va incheia pe 23 noiembrie, mai…

- Egiptul, Israelul si SUA au convenit sambata, sa le permita strainilor aflati in Gaza sa treaca prin punctul de trecere a frontierei Rafah, care desparte Gaza de Egipt, a declarat un inalt oficial egiptean pentru Associated Press. Un al doilea oficial, din partea egipteana a punctului de trecere Rafah,…

- Un purtator de cuvant al armatei israeliene a parut in aceasta dimineața sa confirme informații conform carora militanții Hamas au decapitat bebeluși pe fondul atacurilor lor nemiloase din acest weekend, in care sute de civili israelieni au fost uciși in casele lor, potrivit DailyMail. #WATCH | On the…