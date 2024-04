Stiri pe aceeasi tema

- Furtuna Renata a ajuns in Romania. Dupa doua saptamani cu temperaturi record au aparut primele atenționari de ploi, vijelii și furtuni cu descarcari electrice in nordul, centru și vestul țarii. A fost emis cod galben de inundații pentru rauri din șase județe, in timp ce jumatate de țara este sub alerte…

- Temperaturile surprinzatoare, cu 15 - 17 grade mai mari decat in mod normal, sunt inceputul unei veri extreme, spun meteorologii. Ne asteapta un dus rece, adus din nordul Europei de furtuna Renata, scrie observatornews.ro .

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis un avertisment Cod Galben de vant puternic, grindina și descarcari electrice pentru anumite zone din Romania. Concret, sunt vizate numeroase localitați din doua judete din tara. Alerta ANM! Cod Galben de vant puternic, grindina și descarcari electrice…

- Locuitorii Capitalei sunt printre cei mai afectați oameni din lume in contextul unui seism puternic. O analiza a Bancii Mondiale arata ca Bucureștiul este unul dintre primele 10 orașe din lume cu cel mai mare risc seismic.1600 de cladiri din București se afla in clasa 1 de risc seismic, au bulina roșie.…

- Meteorologii aun prelungit informarea de precipitatii si intensificari ale vantului, pana miercuri dimineata. In unele zonele cantitatile vor fi insemnate, iar la munte va ninge. A fost emis cod portocaliu de ninsori in zonele montane din judetele Hunedoara, Alba si Sibiu. Potrivit ANM, in intervalul…

- Specialiștii din cadrul Institutului National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) au facut un anunț de ultima ora! Au fost emise doua avertizari cod portocaliu și galben de viituri pe rauri. Care sunt zonele aflate sub atenționare și pana cand vor ramane in vigoare avertizarile.

- Avertizarea meteorologica emisa pentru Romania indica condiții de vreme nefavorabila, cu un impact semnificativ asupra intregii țari. Iata principalele puncte ale acestei avertizari: Precipitații variate: Se așteapta precipitații sub diverse forme pe intreg teritoriul Romaniei. In regiunile Muntenia…