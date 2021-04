Stiri pe aceeasi tema

- O mai țineți minte pe Mihaela Marinache, cunoscuta drept Miki de la K-pital? Frumoasa artista a ales sa se retraga, in urma cu mai mult timp, din lumina reflectoarelor, insa cu toate astea nu a renunțat la muzica. Iata ce face in prezent indragita artista.

- Lila din „Vacanța Mare” a fost unul dintre cele mai iubite personaje de pe micul ecran. Actrița a facut furori in urma cu ceva ani, alaturi de Mugur Mihaescu și Radu Pietreanu. Insa, odata cu dispariția serialului de la Pro TV, viața acesteia s-a schimbat total, iar aparițiile in public au fost aproape…

- Informații și imagini exusive, așa cum v-a obișnuit Spynews.ro! Paparazzii noștri l-au surprins pe Dan Diaconescu in urma cu cateva minute la tribunal. Acesta a facut o vizita secreta, dar nu singur, ci alaturi de soția lui. Iata cat de mult s-a schimbat omul de televiziune de cand nu se mai afla in…

- Iuliana Luciu s-a bucurat de un succes uimitor pe micul ecran, dar faima ei s-a stins dupa ce a disparut din lumina reflectoarelor. Frumoasa bruneta a mers pe urmele surorii sale mai mari, Nicoleta, care a intrat intr-un con de umbra dupa ce a renunțat la postul de asistenta TV.... The post Ce mai face…

- Simona Secrier a suferit cumplit dupa moartea artistului Mihai Constantinescu. Invitata la „Star Matinal”, aceasta a marturisit ca in viața ei a avut loc o schimbare majora. „Traiesc, iubesc, muncesc, ma rog. Inca nu am pus unele planuri in practica, pentru ca a fost perioada asta mai grea pentru noi…

- Sorinel Puștiu este unul dintre cei mai apreciați artiști de la noi. Chiar daca a ajuns sa aiba tot ceea ce și-a dorit, celebrul manelist a povestit intr-un interviu sincer la Antena Stars despre viața sa care nu a fost mereu roz. Sorinel Puștiu a vorbit despre suferința lui ascunsa.

- Pe Viorica și Ionița de la Clejani ii știe toata lumea, dar bineințeles prin faima lor au ajuns sa-i cunoasca și pe copiii celor doi! Ultimii ani au fost plin de scandaluri pentru cantareți, dupa ce Margherita și Fulgy au aparut in spațiul public prin prisma mai multor probleme, dar de atunci baiatul…

- In urma cu ceva timp Fulgy, fiul Vioricai și al lui Ionița de la Clejani, era tot timpul in lumina reflectoarelor și foarte activ in mediul online, insa acest lucru e deja istorie! Chiar parinții sai au marturisit la Xtra Night Show ce se intampla cu el și de ce a disparut!