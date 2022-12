FT: Anul în care dictatorii s-au poticnit Decizia lui Putin de a invada Ucraina reprezinta un excelent studiu de caz cu privire la tarele regimului dictatorial. Dupa decenii petrecute la putere, conducatorii ajung adesea sa fie predispuși la megalomanie sau paranoia și sa fie preocupați de propriul lor loc in istorie. In acest punct ei vor fi eliminat deja orice sursa de opoziție eficienta. In cazul in care decid sa o apuce pe o traiectorie catastrofala, nu exista nimeni și nimic care sa-i poata opri, scrie Gideon Rahman in editorialul sau de pe Financial Times . Putin a ajuns la putere in 1999 de Anul Nou și a consacrat rapid un nou… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

