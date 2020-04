Stiri pe aceeasi tema

- Medicul Virgil Musta, de la Spitalul de Boli Infectioase ”Victor Babes” din Timisoara, cel care a vindecat peste 200 de pacienți bolnavi de coronavirus, spune ca ”suntem inca pe panta ascendenta a imbolnavirilor si a deceselor” si ca ”sunt tot mai multi pacienti in stare grava internati, iar sectiile…

- Trei ingrijitoare si trei rezidenti de la Caminul de batrani ”Dumbrava minunata” din Brasov sunt internati in spital, fiind confirmati cu coronavirus, un alt rezident, o femeie de 91 de ani confirmata pozitiv la COVID-19, decedand in urma cu doua zile, a declarat joi, pentru AGERPRES, purtatorul de…

- Persoanele depistate cu coronavirus, dar care nu au simptome și nu au nevoie de asistența medicala, vor fi tratate doar la domiciliu, informeaza Ministerul Sanatații, citat de antena3.ro. Ultimul bilanț arata ca in ultimele 24 de ore au fost confirmate 337 de noi imbolnaviri. Bilantul deceselor este…

- Sapte persoane care lucreaza la Ambasada Romaniei la Paris au fost testate pozitiv cu COVID-19, informeaza Ministerul Afacerilor Externe (MAE), luni, printr-un comunicat de presa. Au fost dispuse masurile care se impun in relatia cu autoritatile din statul de resedinta, respectiv masuri de protectie…

- Au fost inregistrate inca 4 decese ale unor persoane infectate cu noul coronavirus. Romania a ajuns la un numar de 34 decese. 31. Barbat, 65 ani, jud. Arad, internat in Spitalul Județean Arad, transferat in data de 22.03.2020 in secția, iar in data de 25.03.2020 transferat la Spitalul de Boli Infecțioase…

- Numarul deceselor cauzate de noul coronavirus in Marea Britanie a crescut cu 181 (31%) intr-o zi, la 759, au anuntat vineri autoritatile sanitare britanice, relateaza Reuters. Marea Britanie este a sasea cea mai afectata tara ca numar de morti – dupa Italia, Spania, China, Franta si Statele Unite, potrivit…

- Autoritațile au anunțat duminica dimineața primul deces din cauza noului coronavirus pe teritoriul Romaniei. Este vorba despre un pacient care suferea și de cancer și care se intorsese din Franța in 6 martie. Bilanțul infectarilor cu coronavirus in Romania a ajuns la 433, raportarea oficiala de duminica…

- Directia de Sanatate Publica (DSP) Iasi sustine ca medicul oncolog Lucian Miron, recent diagnosticat cu Covid-19, a mers la spital, inainte de a afla ca este infectat, deși ar fi trebuit sa stea in carantina, așa cum prevad toate regulile de prevenire a raspandirii virusului SARS-CoV-2. Medicul Lucian…