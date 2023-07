Stiri pe aceeasi tema

- Cantareața și actrița Jane Birkin a murit la varsta de 76 de ani, conform presei franceze. Vedeta era cunoscuta pentru relația profesionala și personala cu muzicianul Serge Gainsbourg și era considerata un model in materie de stil.

- Shakira are 46 de ani și este intr-o forma de invidiat. Fosta partenera de viața a lui Gerard Pique (36) a asistat la meciul Carlos Alcaraz (Spania, #1 ATP) - Daniil Medvedev (Rusia, #3 ATP), scor 6-3, 6-3, 6-3, a doua semifinala de la Wimbledon 2023. Vedeta a avut o apariție provocatoare. Cantareața…

- CoCo Lee, vedeta Disney si cantareata din Hong Kong a carei melodie din coloana sonora a filmului "Crouching Tiger, Hidden Dragon" a primit o nominalizare la Oscar, a murit la varsta de 48 de ani, a anuntat familia ei, relateaza agenția dpa, preluata de Agerpres.

- Presedintele francez Emmanuel Macron a convocat joi dimineata o celula interministeriala de criza in urma unei noi nopti de violente, ca reactie la moartea unui adolescent ucis de un politist in timpul unui control rutier, a anuntat presedintia, scrie presa franceza.In total, 150 de persoane au fost…

- Lidia Buble a implinit 30 de ani pe 9 iunie, insa a avut parte de o zi de naștere cu peripeții. Cantareața se afla in vacanța și a ramas fara geanta.Lidia Buble a ales sa iși sarbatoreasca in acest an ziua de naștere in vacanța. Vedeta a avut parte de multe peripeții in aceasta zi, care ar fi trebuit…

- Aproape un milion de francezi, din care peste 500.000 doar in Paris, au protestat luni, 1 mai, intr-o noua zi de proteste dupa aproape 4 luni de framantari sociale ieșite din comun, provocate de reforma pensiilor din aceasta țara. Protestele au devenit violente la Paris și Nantes. Un polițist a fost…

- Sindicatele au convocat peste 300 de mitinguri, care au inceput inca de dimineata, iar autoritatile se asteapta la intre 500.000 si 650.000 de participanti. Doar la Paris se prevede participarea a 100.000 de manifestanti. In ultimii ani, de 1 mai intre 100.000 si 160.000 de francezi au luat parte la…