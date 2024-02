Stiri pe aceeasi tema

- Franța și Ucraina vor semna, in curand, un acord privind angajamente de securitate, a declarat miercuri ministrul francez de Externe, Stephane Sejourne. Președintele francez Emmanuel Macron era așteptat sa finalizeze un acord de securitate in Ucraina in aceasta luna, dar a amanat calatoria din motive…

- Presedintele francez Emmanuel Macron le-a cerut vineri companiilor din industria franceza de aparare sa grabeasca trecerea la „modul de economie de razboi”, pentru a raspunde mai repede nevoilor Ucrainei in razboiul cu Rusia, transmite France Presse. „Vom continua sa-i ajutam pe ucraineni”, pentru ca…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, afirma ca cel mai mare pericol pentru securitatea Europei este invazia Rusiei in Ucraina. Intr-o conferinta de presa in care a prezentat prioritatile pentru acest an, Macron a spus ca Rusia nu trebuie lasata sa castige si a anuntat noi ajutoare militare pentru…

- Presedintele AUR, George Simion, a criticat, in cadrul unei conferinte de presa, informatiile aparute in spatiul public cu privire la negocierile purtate de tara noastra cu Ucraina pentru un acord bilateral privind garantii de securitate.„Se intampla lucruri grave. La Davos, reprezentantul Romaniei,…

- Razboi in Ucraina, ziua 688. Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski si premierul britanic Rishi Sunak au semnat vineri la Kiev un acord de securitate intre cele doua tari, relateaza Reuters.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski si premierul britanic Rishi Sunak au semnat vineri la Kiev un acord de securitate intre cele doua tari, relateaza Reuters. Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski si premierul britanic Rishi Sunak au semnat vineri la Kiev un acord de securitate intre cele…

- Sefa guvernului francez Elisabeth Borne a prezentat luni seara demisia guvernului sau, aceasta fiind acceptata de presedintele Emmanuel Macron care i a multumit pentru activitatea "exemplara in serviciul natiunii", transmit AFP si Reuters. Sefa guvernului francez Elisabeth Borne a prezentat luni seara…

- Uniunea Europeana ar trebui sa semneze mai intai un acord de parteneriat strategic cu Ucraina in loc sa inceapa negocierile de aderare cu aceasta țara, a declarat, vineri, premierul ungar Viktor Orban, indicand o cale catre un posibil compromis inaintea unui summit crucial al UE, scrie Reuters.Cei…