Stiri pe aceeasi tema

- Franta, Germania si Italia au ajuns la un acord cu privire la modul in care ar trebui sa fie reglementata inteligenta artificiala, potrivit unui document comun vazut de Reuters, ceea ce ar urma sa accelereze negocierile la nivel european.Cele trei guverne sustin angajamente care sunt voluntare, dar…

- Germania, Franța și Italia au ajuns la un acord cu privire la modul in care ar trebui reglementata inteligența artificiala (AI) in viitor, potrivit unui document comun consultat in exclusivitate de Reuters. Acordul ar trebui sa accelereze negocierile la nivel european. Cele trei guverne sunt in favoarea…

- Un tribunal al Uniunii Europene a comis erori juridice atunci cand a decis in favoarea Apple cu privire la un ordin de a plati taxe de 13 miliarde de euro (14 miliarde de dolari) si ar trebui sa revizuiasca din nou cazul, a declarat joi un consilier al Curtii Europene de Justitie, intr-un potential…

- Guvernul Romaniei se pregatește sa-și ia „in mod necondiționat și irevocabil” angajamentul fața de Comisia Europeana ca va contribui direct, de la bugetul de stat, cu pana la aproape 50 milioane euro, alaturi de celelalte state membre ale Uniunii Europene, in contul datoriilor acumulate de Ucraina,…

- Guvernul se pregatește sa-și ia ″in mod necondiționat și irevocabil″ angajamentul fața de Comisia Europeana ca va contribui direct, de la bugetul de stat, cu pana la aproape 50 milioane euro, la subvenționarea dobanzii datorate de Ucraina la rambursarea imprumutului de 18 miliarde euro din partea UE…

- Premierul Marcel Ciolacu a explicat ca aproape toata Europa s-a abtinut la votul rezolutiei ONU prin care se cere un armistitiu imediat intre Israel si militantii palestinieni Hamas pentru a putea fi trimise ajutoare in Fasia Gaza. ”Aproape toata Europa s-a abtinut fiindca am fost nemultumiti cu textul…

- Datoria globala, in continua creștere, a ajuns la un nivel record de 307.000 de miliarde de dolari. Statele Unite, Italia și Marea Britanie ridica cele mai mari ingrijorari, au declarat mai mult de 20 de economiști de renume, foști politicieni și investitori mari pentru Reuters.

- Guvernul german se asteapta ca economia sa se contracte cu 0,4% in acest an din cauza inflatiei persistente, a preturilor mari la energie si diminuarii schimburilor internationale, a anuntat miercuri Ministerul Economiei de la Berlin, care s-a alaturat altor entitati care si-au revizuit dramatic previziunile…