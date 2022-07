Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez Emmanuel Macron a anuntat miercuri ca doreste sa revizuiasca "ambitia operationala" a Frantei si sa adapteze in consecinta mijloacele si bugetul armatei franceze in perioada 2024-2030, intr-un context marcat de revenirea razboiului la portile Europei, relateaza AFP. Fii…

- Președintele francez Emmanuel Macron, a declarat in timpul unei vizite la Kiev impreuna cu alți trei lideri europeni, ca Ucraina poate conta pe sprijinul aliaților europeni: „Puteți conta pe fraternitatea Europei pentru a va asigura ca Ucraina ramane libera”. Liderii Germaniei, Franței și Italiei, toți…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a spus joi omologului sau francez Emmanuel Macron ca se indoieste de rostul discutiilor cu presedintele rus Vladimir Putin pentru a pune capat razboiului din Ucraina, informeaza AFP. "Nu sunt sigur ca exista vreo posibilitate ca presedintele Federatiei Ruse…

- Presedintele francez Emmanuel Macron vrea o „reevaluare” a legii programarii militare aferete perioadei 2019-2025, in vederea „ajustarii mijlocelor la amenintari”, in contextul Razboiului din Ucraina, anunta el luni, la inaugurarea Salonului Armamentului Terestru Eurosatory, relateaza AFP.

- Președintele rus Vladimir Putin l-a felicitat pe Emmanuel Macron pentru realegerea sa, a transmis luni administrația Kremlinului.Potrivit unei telegrame citate de BBC, Putin i-a urat președintelui francez Macron succes in „activitațile statului, precum și sanatate și bunastare”.„Iți doresc din suflet…

- Emmanuel Macron a fost din nou ales de cetațeni! Marine Le Pen a pierdut alegerile prezidențiale din Franța in fața lui Macron. Cu toate astea, ea susține ca voturile primite de ea inseamna ca foarte mulți francezi iși doresc o schimbare profunda. „Le mulțumim milioanelor de oameni care au venit sa…

- Emmanuel Macron a fost reales in functia de presedinte al Frantei, el obtinand 58,2 la suta din totalul voturilor exprimate duminica, in turul doi al alegerilor prezidentiale, arata estimarile Ifop. Rivala lui Macron, Marine Le Pen, a obtinut 41,8 la suta din voturi. Emmanuel Macron, in varsta de 44…

- Emmanuel Macron a castigat duminica un nou mandat de presedinte al Frantei, el clasandu-se, conform primelor exit-poll-uri anuntate, in fata contracandidatei Marine Le Pen, cu 58- din voturi, fata de 42-. Primele rezultate exit-poll anuntate de institutele de sondare Ifop, Elabe, Opinionway si Ipsos…