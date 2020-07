Stiri pe aceeasi tema

- Trei persoane au fost sancționate contravențional cu amenda in valoare totala de 4000 lei, pentru nerespectarea masurii privind izolarea la domiciliu, in conformitate cu prevederile Legii 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

- Morbiditatea, in termeni simpli, se refera la nivelul de boala și de invaliditate caracteristic unei populații afectate de factori externi care determina nivelul și impactul acesteia. Studii recente de impact asupra sanatații populației care traiește in zona limitrofa a gropii de gunoi Glina, care a…

- Restrictiile instituite pe scara larga, care au inclus inchiderea magazinelor si a scolilor, au redus nivelurile de transmitere a COVID-19 in Europa suficient de mult pentru a tine sub control imbolnavirile evitandu-se peste trei milioane de decese, au precizat luni cercetatorii de la Imperial College…

- Jucatoarea de tenis Simona Halep, numarul 2 mondial, a declarat intr-un interviu ca a invatat enorm din izolarea la domiciliu de doua luni provocata de pandemia de coronavirus, ea precizand ca si-a dat seama ca de fapt a fost intr-o "carantina totala" in ultimii sase ani, timp in care s-a concentrat…

- Franța: Strategii de ieșire a populației din izolarea la domiciliu French Prime Minister Edouard Philippe speaks during a debate on the French government's plan to exit from the lockdown situation at the French National Assembly in Paris on April 28, 2020, on the 43rd day of a lockdown aimed at curbing…

- Un magistral editorial al profesorului de Filosofie și Logica Rob Koons pentru Newsmax. Am mai trait aceste lucruri. Dupa atacurile din 11 septembrie 2001, Statele Unite au inceput un „razboi impotriva terorismului”, un razboi total, fara obiectiv și concluzii definite. In Al II-lea Razboi Mondial,…

- Autoritațile din Nicaragua incurajeaza populatia sa ia masuri preventive impotriva coronavirusului in aceasta tara, care a refuzat sa ia masuri pentru limitarea raspandirii pandemiei,...