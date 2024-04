Decarbonizarea totală vine cu sărăcirea generalizată a populației De la 1,8 trilioane dolari in 2023, costurile investițiilor in tranziția energetica au explodat la 4,4 trilioane dolari pe an, pana in 2030. Banii ar trebui sa provina din taxa pe carbon, platita de cetațeni prin taxe exorbitante impuse pe combustibili, energie termica și cam pe tot ce emite CO2. Culmea este ca hidrogenul cu […] The post Decarbonizarea totala vine cu saracirea generalizata a populației first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol: enational.ro

