- Finala ediției cu numarul 116 a Cupei Spaniei a reprezentat un antrenament cu public pentru Barcelona. Echipa lui Ernesto Valverde a dat recital de goluri pe "Wanda Metropolitano" (Madrid), invingand-o fara drept de apel pe Sevilla, scor 5-0. In urma acestui succes, catalanii și-au trecut in palmares…

- Wanda Metropolitano, noul stadion al celor de la Atletico Madrid, va gazdui finala Cupei Spaniei din acest sezon, dintre FC Barcelona si FC Sevilla, care va avea loc sambata, 21 aprilie, la o ora care urmeaza sa fie anuntata. Luni, oficialii celor doua formatii s-au intalnit la sediul Federatiei Spaniole…

- Victoria cu 2-0 de pe "Mestalla" a trimis-o pe FC Barcelona in finala Cupei Spaniei, catalanii urmand sa lupte pentru castigarea trofeului cu Sevilla. Liderul din Primera Division este prima echipa care se califica de cinci ori consecutiv in ultimul act al competitiei.

- Brazilianul Philipe Coutinho a reusit primul sau gol in tricoul echipei FC Barcelona, care s-a calificat in finala Cupei Spaniei la fotbal pentru al cincilea an consecutiv (un record), gratie victoriei obtinute in deplasare, cu scorul de 2-0, in fata formatiei CF Valencia, joi seara, in mansa secunda…

- Formatia FC Barcelona a invins, joi seara, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, echipa Valencia, in prima mansa a semifinalelor Cupei Spaniei.Golul a fost marcat de Luis Suarez, in minutul 67, anunța News.ro. Partida retur va ava loc la 8 februarie, la Valencia.Potrivit fcbarcelona.com,…

- FC Barcelona, detinatoarea trofeului, o va infrunta pe Valencia in semifinalele Cupei Spaniei la fotbal, conform tragerii la sorti de vineri, in timp ce Leganes, care a eliminat-o pe Real Madrid, va primi replica echipei FC Sevilla, relateaza AS. Barcelona si Valencia s-au mai infruntat…