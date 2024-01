Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din judetul Timis au declansat, marti, Planul Rosu de Interventie in urma unui accident rutier care s-a produs la Sanandrei si in care au fost implicate un TIR si un autobuz. Din primele informații, 11 persoane au fost ranite. Pentru moment nu se cunosc informații despre cauzele produicerii…

- Opt persoane au fost ranite, vineri dimineața, pe Autostrada A1 Sibiu – Deva – Centura Sibiului, dupa un accident intre doua autoutilitare și un ansamblu auto. Traficul rutier este oprit. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane, accidentul a avut loc pe autostrada…

- Autoritatile din Bistrita-Nasaud au activat, miercuri, Planul Rosu de Interventie, dupa un accident rutier in care au fost implicate doua vehicule. Sapte victime, intre care trei copii, au fost gasite la fata locului.