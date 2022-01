Revelion 2022, al doilea atipic, in pandemie, nu ne-a luat bucuria petrecerii, dar a imparțit lumea dupa cum au dictat restricțiile. Fara carantina de noapte, cu petreceri permise și restaurante deschise, toata Romania a petrecut in noaptea dintre ani. Insa in țarile deja lovite de Omicron, festivitațile au fost anulate sau restranse. Mai multe orașe europene au trecut discret in 2022.Spre deosebire de Revelionul 2021, cand adunarile publice erau interzise, iar circulatia, limitata de la ora 23.00, Revelionul 2022 a venit in Romania cu o relaxare a restricțiilor care a permis petrecerile in strada…