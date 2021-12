FOTO Turmă de oi prin ninsoare pe un pod rutier Mai mulți șoferi din județul Iași au trecut pe langa o turma de oi manata pe un pod rutier. Imaginea a fost una frumoasa, mai ales ca a fost surprinsa in a doua zi de Craciun. Oițele mergeau prin ninsoare pe unul dintre podurile aflate pe relația Popricani – Bivolari, imaginea fiind una idilica. Turma ocupa o porțiune destul de mare din carosabil, iar conducatorii auto au trecut prudent pe langa oi. Traficul a fost temporar ingreunat. Zeci de mașini aflate pe ambele sensuri așteptau sa treaca animalele. Articolul FOTO Turma de oi prin ninsoare pe un pod rutier apare prima data in 7est.ro - Stiri… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mai multi soferi din judetul Iasi au trecut pe langa o turma de oi manata pe un pod rutier. Imaginea a fost una frumoasa, mai ales ca a fost surprinsa in a doua zi de Craciun. Oitele mergeau prin ninsoare, imaginea fiind una idilica. Animalele aveau lana acoperita cu zapada. Turma ocupa o portiune destul…

- Ieseanul Nelu G. (61 de ani) este pensionar. Acesta a fost mult timp sofer de autobuz la CTP si, in data de 15 noiembrie 2016, a fost implicat intr-un minor accident rutier. Se afla in cursa si se indrepta dinspre Tudor Vladmirescu spre Bucium. A ajuns in statia CTP de pe Splai Bahlui, a deschis toate…

- Preotul Dan Damaschin a facut un apel catre ieșeni, pentru a reuși sa fie gata cadourile pentru cei 10.000 de copii la timp pentru Craciun. „Oameni dragi, avem dragoste multa, dar brațe puține. Cum pregatirile pentru campania Grauntele de Iubire de Nașterea Domnului sunt in plina desfașurare, ne-am…

- Traficul rutier a fost ingreunat pe DN 2L Tisita-Panciu, in orasul Panciu, judetul Vrancea, din cauza bradului de Craciun amplasat intr-o intersectie. Politistii au sanctionat firma responsabila si au chemat o echipa a acesteia, care a toaletat pomul, circulatia desfasurandu-se acum in conditii normale.…

- Traficul rutier a fost ingreunat pe DN 2L Tisita-Panciu, in orasul Panciu, judetul Vrancea, din cauza bradului de Craciun amplasat intr-o intersectie, potrivit news.ro. Politistii au sanctionat firma responsabila si au chemat o echipa a acesteia, care a toaletat pomul, circulatia desfasurandu-se…

- Un accident rutier soldat cu ranirea unei persoane a avut loc, miercuri dupa-amiaza pe E58 in județul Iași. In eveniment au fost implicate un autoturism și o autoutilitara. Potrivit ISU Iași, pompierii au asigurat masurile specifice la un accident rutier produs pe E58, la ieșirea din Targu Frumos spre…

- Un om de afaceri din Focsani a fost victima unui tragic accident rutier in Covasna, pe DN 11. Traficul pe DN 11 a fost blocat timp de cateva zeci de minute. Omul de afaceri focșanean Nicu Tanasa si-a gasit sfarșitul, vineri seara, in urma unui accident rutier. Accidentul teribil s-a produs in județul…

- Un sofer de 64 de ani a fost protagonistul unui accident rutier, in municipiul Buzau, soldat cu avarierea a cinci autoturisme. Traficul in apropierea Colegiului B.P. Hasdeu a fost restrictionat de politisti in urma coliziunii.