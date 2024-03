Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit Centrului INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane, evenimentul rutier s-a produs la kilometrul 7 pe autostrada A 3 Bucuresti-Ploiesti, la intrarea in municipiul Bucuresti.Din primele informatii nu au rezultat victime.Circulatia rutiera este restrictionata pe prima banda a sensului…

- Anunt important pentru soferi Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, incepand de astazi, 26 februarie, circulatia rutiera va fi inchisa pe autostrada A2, pe sensul Bucuresti Constanta, intre kilometrii 101 500 metri ndash; 102 200 metri, pentru efectuarea lucrarilor…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe autostrada A1 Deva-Nadlac, la kilometrul 380, in zona localitații Branișca, județul Hunedoara, s-a produs un accident rutier in care au fost implicate 2 autoturisme. In urma impactului 4 persoane se afla in evaluare medicala.…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca traficul este oprit pe Autostrada A3 pe sensul dinspre Gilau catre Nadaselu,la kilometrul 56, judetul Cluj, in urma unui accident in care au fost implicate un autoturism si un ansamblu auto.Accidentul s a soldat cu trei persoane…

- Un accident a avut loc marti pe DN 2 Focsani-Adjud, in zona localitatii Garoafa din judetul Vrancea, intre doua autovehicule, soldat cu ranirea a patru persoane, dintre care doua sunt incarcerate, dar constiente. Traficul rutier a fost oprit pe sensul catre Focsani.​Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe autostrada A1 Deva-Nadlac, la kilometrul 495, pe sensul de mers catre Deva, in zona localitații Remetea Mare, județul Timiș, s-a produs un accident rutier intre doua autovehicule, soldat cu ranirea unei persoane, ce este…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe autostrada A2 Bucuresti Constanta, la kilometrul 112, in zona localitatii Perisoru, judetul Calarasi, s a produs o coliziune fata spate intre 2 ansambluri auto. Unul dintre acestea s a rasturnat pe carosabil, ocupand banda…