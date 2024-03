Stiri pe aceeasi tema

- Traficul rutier este restrictionat duminica seara la intrarea in Capitala de pe autostrada A3 Bucuresti – Ploiesti, din cauza unui accident in care au fost implicate cinci autoturisme, a anuntat Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane. Potrivit sursei citate, evenimentul rutier…

- Traficul rutier este restricționat, in aceasta dimineața, in urma unui accident rutier pe DN 2, localitatea Afumați, județul Ilfov. Conducatorul unui autoturism a pierdut controlul direcției și a lovit parapetul median. Șoferul a ramas incarcerat, potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General…

- Protestele transportatorilor si fermierilor continua la Afumati si Vama Siret, miercuri fiind cea de-a opta zi de la declanșarea acțiunii. Traficul este restricționat in doua județe, la acest moment, anunța Infotrafic. Miercuri dimineata, erau masini si utilaje parcate pe DN 2, in judetul Ilfov, la…

- ”Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la aceasta ora (06:45), nu sunt inregistrate autostrazi sau drumuri nationale cu circulatia oprita ca urmare a conditiilor meteorologice sau din cauza vreunui eveniment rutier. In ceea ce priveste situatia protestelor transportatorilor/fermierilor,…

- ”Pe autostrada A1 Sibiu-Deva, la kilometrul 226, localitatea Boita, judetul Sibiu, s-a produs un accident rutier in care au fost implicate 6 autovehicule”, transmite Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane.Trei persoane sunt in evaluare medicala, dar, conform ISU, din primele…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe autostrada A1 Sibiu Deva, la kilometrul 226, localitatea Boita, judetul Sibiu, s a produs un accident rutier in care au fost implicate sase autovehicule. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza…

- Doua autotrenuri au fost implicate joi dimineata intr-un accident pe Centura Capitalei, in zona localitatii Bragadiru, ambii soferi fiind transportati la spital, conform Agerpres.Potrivit Centrului INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane, accidentul a avut loc pe DNCB (Centura Bucuresti),…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 1, in zona localitatii Cut, judetul Alba, s a produs un accident rutier in care au fost implicate trei autoturisme. O persoana se afla in evaluare medicala la fata locului, potrivit sursei. "Circulatia rutiera este oprita…