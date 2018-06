Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai recent raport al Agentia pentru protectia mediului din SUA (EPA) arata ca in prezent inundatiile pe tot teritoriul Statelor Unite datorate fluxului mare au loc de doua ori mai des decat acum 30 de ani. Oamenii de stiinta prevad ca...

- Compania fondata de Richard Branson a realizat o noua serie de teste cu nava SpaceShipTwo, denumita Unity, transmite Descopera . In viitor, Virgin Galactic spera ca Unity sa duca pasageri la granita cu spatiul, astfel acestia vor simti imponderabilitatea inainte de a se intoarce pe Pamant. In cadrul…

- Point Nemo este cel mai izolat loc de pe planeta si se afla la o distanta de 2.700 de km de cel mai apropiat uscat. Chiar si asa, nici aceasta zona nu a scapat de poluare. Ambarcatiuni care au participat la Volvo Ocean Race au luat mostre de apa din zona si s-a descoperit ca aceasta include 26 de particule…

- Oamenii de stiinta au descoperit ca un asteroid, membru permanent al sistemului nostru solar, provine din afara acestuia. Cercetatorii au numit acest asteroid „un imigrant interstelar”, descoperirea acestuia oferind noi indicii in legatura cu formarea vietii pe Pamant, scrie The Guardian.Desi…

- Daca ai simțit ca nu poți lucra prea bine de acasa pentru serviciu, așa ca ți-au luat laptopul și ai mers sa faci asta dintr-o cafenea afla ca se exista o explicație științifica la baza deciziei tale.

- Reusita revolutionara a oamenilor de stiinta de la universitatea Columbia, din Statele Unite. Ei au creat in laborator un muschi cardiac perfect functional, din celule stem.Tesutul reproduce bataile inimii si a fost crescut in laborator in numai 4 saptamani.