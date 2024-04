Apare Sfântul Graal al energiei: 'Soarele artificial' a doborât un record și face furori în lumea oamenilor de știință / VIDEO Oamenii de știința din Coreea de Sud au anunțat un nou record mondial pentru perioada in care au susținut temperaturi de 100 de milioane de grade Celsius - de șapte ori mai calde decat nucleul soarelui - in timpul unui experiment de fuziune nucleara, in ceea ce spun ei ca este un pas important inainte pentru aceasta tehnologie futurista, conform CNN. Fuziunea nucleara incearca sa reproduca reacția care face ca soarele și alte stele sa straluceasca, prin fuziunea a doi atomi pentru a elibera cantitați uriașe de energie. Deseori denumita Sfantul Graal al soluțiilor climatice, energia curata,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

