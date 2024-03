Stiri pe aceeasi tema

- Cercetatorii de la Universitatea de Medicina din Wroclaw, Polonia, au fost primii din lume care au recreat in mod sigur faimosul medicament al trecutului - teriac (theriac). Teriacul, format din 71 de substanțe diferite, a fost apreciat in Europa pana in secolul al XVIII-lea ca un antidot miraculos…

- Cercetatorii de la Institutul Salk pentru Studii Biologice din SUA au dezvaluit un studiu revoluționar, provocand o teorie ce ridica multe semne de intrebare. Potrivit acestuia, viața artificiala ar putea fi creata in laborator. Originile vieții pe Pamant raman un mister fascinant. Unii experți susțin…

- Oamenii de stiinta avertizeaza asupra fenomenului devastator de albire a Marii Bariere de Corali, aflata in largul coastei statului australian Queensland, informeaza DPA, potrivit Agerpres. Potrivit organizatiei neguvernamentale locale Climate Council, noi imagini subacvatice arata proportiile dezastrului.…

- O galaxie alimentata de gaura neagra cu cea mai rapida crestere inregistrata vreodata este cel mai stralucitor obiect cosmic din Universul cunoscut, a constatat un studiu la care au colaborat mai multe echipe de cercetatori, informeaza Xinhua, potrivit Agerpres. O echipa condusa de oameni de stiinta…

- Visul de a conversa cu cei care dorm a devenit realitate. Oamenii de știința au reușit sa stabileasca o comunicare bidirecționala cu persoanele aflate in diferite stadii ale somnului. Cercetatorii au identificat semnale cerebrale specifice asociate cu momentele in care o persoana este receptiva la stimuli…

- Oamenii de știința care opereaza sonda Mars Express a celor de la ESA (European Space Agency) spun ca au descoperit depozite de gheața uriașe sub suprafața planetei Marte. Conform estimarilor, acestea au o grosime de aproximativ 3,7 kilometri, ceea ce inseamna ca ar putea umple Marea Roșie de pe Pamant,…

- Acești viermi, care puteau atinge 30 de centimetri lungime, dominau oceanele in urma cu mai bine de 500 de milioane de ani, informeaza Rador Radio Romania.Oamenii de știința au descoperit fosilele unui pradator marin necunoscut - disparut - in Groenlanda. In depozitele sedimentare din nordul Groenlandei…

- NASA iși propune sa atinga Soarele in 2024. Experimentul va fi realizat cu ajutorul sondei solare Parker de la NASA, care va trece peste Soare. Experimentul a inceput in anul 2018, cand NASA a lansat sonda solara Parker. Aceasta va urma sa zboare pe langa soare cu 195 km/s, sau 435.000 mph pe 24 decembrie…