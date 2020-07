Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel Bucuresti (CAB) a confirmat mandatul de arestare preventiva emis pe 15 mai de Tribunalul Bucuresti pe numele lui Mario Iorgulescu, in dosarul in care fiul presedintelui LPF este cercetat dupa ce a condus beat si drogat, omorand un barbat.

- Miercuri, politistii din Baia Mare au luat masura retinerii pentru 24 de ore fata de un barbat, pentru savarsirea infractiunilor de conducere a unui autovehicul sub influenta bauturilor alcoolice si conducere fara permis. In fapt, marti 9 iunie, ora 14:20, politistii baimareni au oprit pentru verificari…

- Conversație absolut halucinanta intre Margherita și… un prieten! Fata Clejanilor a publicat pe contul personal de socializare o mulțime de fotografii și filmulețe care o pun intr-o lumina nu tocmai buna. Cantareața are diverse moduri ciudate de exteriorizare. In urma cu ceva timp, Margherita de la Clejani…

- Margherita de la Clejani nu pare prea afectata de cele intamplate cu doar o zi in urma, cand a produs un accident in Capitala și a fost depistata cu droguri in organism. Ba chiar ai zice ca sarbatorește alaturi de iubitul sau aceste „reușite”.

- Una dintre conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca o persoana care conduce un autoturism pe drumul public este sa detina permis de conducere. Politistii iau masuri si intocmesc dosar penal de fiecare data cand constata ca o persoana conduce un vehicul fara a fi obtinut acest documentat sau dupa…

- In regiunea transnistreana au fost confirmate 18 cazuri noi de infectare cu COVID-19. In total, au fost raportate 153 de cazuri, dintre care 96 in Tiraspol. In acelasi timp, numarul deceselor in stanga Nistrului a ajuns la sapte.

- Politistii din Sighetu Marmatiei au intocmit dosar penal si continua cercetarile urmand a dispune masuri legale fata de un barbat care a condus in stare de ebrietate. In fapt, barbatul, de 52 de ani, se afla la volanul autoturismului cand a efectuat manevra de mers cu spatele si a intrat in coliziune…