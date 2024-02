Stiri pe aceeasi tema

- Radu Dragușin, 21 de ani, a semnat pe șase sezoane și jumatate cu Spurs. GSP.ro a fost la Londra pe Tottenham Hotspur Stadium, arena de 1,2 miliarde de euro. Noua lui casa. Primul joc pe teren propriu, pe 26 ianuarie, in Cupa Angliei, impotriva lui Manchester City. Radu Dragușin a debutat la noua sa…

- Fundasul roman Radu Dragusin a debutat in campionatul de fotbal al Angliei, cu ocazia meciului disputat de noua sa echipa, Tottenham Hotspur, pe stadionul Old Trafford, in compania formatiei Manchester United si incheiat la egalitate, 2-2, duminica seara, in cadrul etapei a 21-a din Premier League.United…

- Echipa engleza Tottenham a incheiat la egalitate duminica seara, in deplasare, scor 2-2, cu Manchester United, in etapa a 21-a din Premier League. La Tottenham a debutat si fundasul roman Radu Dragusin, noteazp news.ro.Manchester United a inceput excelent meciul de pe Old Trafford, cu un gol marcat…

- Old Trafford gazduiește duelul dintre Manchester United și Tottenham, dar nu este singurul meci interesant din oferta Betano de duminica, 14 ianuarie. Pe San Siro din Milano vine AS Roma pentru a incerca sa profite de forma slaba a rossonerilor, in timp ce Paris Saint-Germain promite un meci cu goluri…

- Aston Villa a dominat prima repriza de pe Old Trafford si a inscris de doua ori in numai cinci minute. John McGinn a deschis scorul in minutul 21, iar Leander Dendoncker a facut 2-0 in minutul 26. Dupa pauza, United a avut un gol al lui Alexandro Garnacho anulat de VAR, in minutul 48, pentru ofsaid,…

- Capitanul lui Manchester United, Bruno Fernandes, ar fi invidios sa știe ca este platit mai prost decat avocații clubului. 250.000 de lire sterline este suma pe care o scot saptamanal din buzunare șefii americani de pe Old Trafford (familia Glazer) pentru consultanța și taxe. Și totul, doar ca sa poata…

- Haos pe teren și catastrofa in birouri, așa descrie presa britanica situația de la Manchester United. De la retragerea lui Alex Ferguson, survenita in 2013, clubul de pe Old Trafford s-a confruntat cu mai multe provocari, atat de ordin financiar, cat și sportiv. Mai bine spus, mai ales sportiv! Manchester…