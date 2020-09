Stiri pe aceeasi tema

- Mii de manifestanti s-au adunat miercuri in fata parlamentului de la Sofia, cerand demisia premierului Boiko Borisov, in cadrul unuia din cele mai mari proteste din seria care continua in Bulgaria de doua luni, relateaza Reuters, relateaza Agerpres.Intre protestatari si politie au izbucnit…

- Fortele de ordine au lansat gaze lacrimogene asupra mai multor zeci de oameni adunati pentru a-si arata furia fata de explozia de marti seara care a dus la moartea a cel putin 137 de oameni si ranirea a aproximativ 5.000. Oficialii au spus ca ea a fost cauzata de 2.750 de tone de nitrat de amoniu care…

- Politia din Haga a arestat zeci de oameni duminica, dupa ce au refuzat sa paraseasca un protest impotriva masurilor de distantare sociala instituite de guvernul olandez pentru a opri raspandirea coronavirusului, informeaza Reuters, citat de Agerpres .