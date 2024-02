Hyundai a devansat Bechtel şi a obţinut aprobarea parlamentului bulgar pentru a negocia construirea a două reactoare nucleare la Kozlodui Cele doua companii fusesera preselectate pentru ingineria, constructia si punerea in functiune a unitatilor 7 si 8 de la centrala nucleara de la Kozlodui, folosind tehnologia AP 1000 de la Westinghouse. In parlament, 112 din cei 223 de deputati prezenti vineri au votat pentru Hyundai, a anuntat agentia de presa bulgara BTA. Bulgaria a anuntat anul trecut planuri pentru doua reactoare la Kozlodui, care sa adauge o capacitate combinata de 2.300 de megawati (MW). Unitatea 7 ar trebui sa fie finalizata pana in 2033. Kozlodui este singura centrala nucleara din Bulgaria si dateaza din anii 1970. Aceasta… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Compania sud-coreeana Hyundai Engineering & Construction a obtinut vineri sprijinul parlamentului bulgar pentru a continua discutiile privind construirea a doua reactoare nucleare, devansand astfel oferta similara a firmei americane Bechtel, relateaza Reuters și news.ro. Cele doua companii fusesera…

- Bulgaria și Statele Unite au semnat un acord interguvernamental de cooperare nucleara, care deschide calea construirii unitaților VII și VIII ale CNE Kozloduiр folosind tehnologia americana Westinghouse AP-1000р la un cost de cel mult 14 miliarde de dolari, conform Mediapool, scrie Rador Radio Romania.…

- Ucraina se așteapta sa inceapa lucrarile de construcție a patru noi reactoare nucleare in aceasta vara sau toamna, a declarat ministrul Energiei German Galușcenko pentru Reuters joi (25 ianuarie), in timp ce țara incearca sa compenseze capacitatea energetica pierduta din cauza razboiului cu Rusia, scrie…

- Construirea autostrazii dintre Burgas și Varna se dovedește a fi o prioritate - cheie pentru NATO in cadrul coridorului de transport VIII Dures - Varna și construcția coridorului de la Constanța la Salonic. Aceste coridoare internaționale de transport au o importanța strategica cheie pentru desfașurarea…

- Partide de opozitie bulgare au blocat joi accesul la tribuna parlamentului de la Sofia, ca protest fata de inlaturarea si mutarea saptamana aceasta a unui monument ridicat in centrul orasului in 1954 ca omagiu adus armatei sovietice, relateaza agentia EFE.

- Serbia a finalizat duminica un interconector de gaze cu Bulgaria, care va permite tarii vecine sa isi diversifice sursele de aprovizionare cu gaze si sa isi reduca dependenta de Rusia, transmite Reuters. Cu o capacitate de 1.8 miliarde de metri cubi de gaze pe an și o lungime de de 170 de kilometri,…

- Romania asteapta sa afle daca Olanda va sustine aderarea Bulgariei la spatiul de libera circulatie europeana, pentru a lua o decizie in dosarul Schengen, a afirmat, luni, premierul Marcel Ciolacu. Consiliul Justitie si Afaceri Interne (JAI), ce are loc pe 4 si 5 decembrie, nu are pe agenda un vot privind…

- Rezultat de excepție obținut de o fetița de 9 ani, din Targu Jiu, la Campionatul Est European de Karate OPEN de la Sofia, Bulgaria, in acest week-end. Ema Gureanu, reprezentand Brandt Team Targu Jiu, a ocupat locul I la disciplina Kata și locul al III-lea la disciplina Kumite. Astfel, tanara a urcat…