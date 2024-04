Stiri pe aceeasi tema

- Poliția din Tbilisi a reținut mai mulți protestatari din fața parlamentului georgian, unde are loc o manifestație impotriva unei legi „cu privire la transparența influenței straine", a informat presa georgiana. Tot azi, in Parlamentul din Georgia, a avut loc inclusiv o bataie pe aceasta tema.

- „E o candidatura a celor doua mari partide, PSD si PNL, si este o candidatura solida, e o candidatura matura, o candidatura prin care eu vreau sa fac ordine in Capitala. Si ca sa fac ordine si in haosul zilei: nu, nu exista niciun fel de posibilitate, discutie, gand, idee sau ce vreti dumneavoastra;…

- Proteste violente in Tel Aviv. Mii de israelieni au spart cordoanele fortelor de ordine si au cerut schimbarea guvernului Benjamin Netanyahu. Protestatarii antiguvernamentali au blocat cateva sosele principale, inclusiv o autostrada. Fortele de ordine au folosit un tun cu apa in incercarea de a elibera…

- Mici echipe ale armatei ucrainene au luat parte la ostilitațile din Sudan, ajutandu-l pe liderul țarii sa evite forțele rebele susținute de Grupul Wagner, a informat Wall Street Journal pe 6 martie, citand oficiali militari ucraineni și sudanezi nenumiți. Rusia menține o prezența puternica in țari…

- Fortele de securitate ruse au ucis sase presupusi militanti intr-o operatiune speciala desfasurata in republica rusa Ingusetia din Caucazul de nord, au anuntat responsabili locali cu securitatea citati duminica de agentia TASS, preluata de Reuters. Autoritatile au instituit sambata un "regim antiterorist"…

- Fortele SUA au anuntat ca au efectuat atacuri aeriene impotriva a cinci rachete in Yemen duminica, la o zi dupa un val de raiduri aeriene americane-britanice in tara ca raspuns la atacurile rebelilor houthi in Marea Rosie, noteaza AFP.Armata americana "a efectuat o lovitura in situatie de legitima…

- Revolta uriașa a fermierilor și transportatorilor a cuprins intreaga țara. Sute de tractoare și camioane blocheaza doua puncte de frontiera cu Ucraina, Vama Halmeu din județul Satu Mare și Vama Siret din județul Suceava. In același timp, marile orașe au fost blocate de oamenii care nu s-au lasat induplecați…

- Fortele ucrainene au adoptat o pozitie mai defensiva in multe zone ale frontului, acoperit de zapada, dupa ce anul trecut contraofensiva Kievului nu a reusit sa strapunga liniile rusesti puternic aparate in sudul si estul ocupat al tarii.Fortele de artilerie ucrainene care lupta in apropierea orasului…