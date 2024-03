Proteste violente in Tel Aviv. Mii de israelieni au spart cordoanele fortelor de ordine si au cerut schimbarea guvernului Benjamin Netanyahu. Protestatarii antiguvernamentali au blocat cateva sosele principale, inclusiv o autostrada. Fortele de ordine au folosit un tun cu apa in incercarea de a elibera drumul. Presedintele american Joe Biden a transmis ca premierul Netanyahu „face mai mult rau decat bine Israelului” prin modul in care conduce razboiul din Gaza. Articolul Proteste in Tel Aviv. Mii de israelieni și-au strigat in strada furia și au cerut schimbarea lui Netanyahu: „Suntem o tara distrusa”…