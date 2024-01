Romania va avea un nou penitenciar, pana la sfarșitul anului, la Baia Mare. Acesta va fi unul dintre cele mai moderne de la noi din țara. Aici cel mai probabil iși va ispași și o parte a pedepsei și Catalin Cherecheș, fostul primar al municipiului Baia Mare, in cazul in care va fi extradat din […] The post FOTO. Penitenciarul ultra-modern, unde ar putea fi inchis Cherecheș, gata in acest an appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .