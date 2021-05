Șase mașini au fost implicate vineri dupa-amiaza intr-un accident pe Centura Bacaului. Șase persoane, printre care doi copii, au fost transportate la spital cu rani serioase. Accident rutier a avut loc la intrare pe Autostrada A7, pe Centura Bacaului. In total, 11 persoane se aflau in mașinile lovite de TIR. Doua dintre ele au ramas […] The post FOTO Patru mașini și un camion, spulberate de un TIR. Șase persoane, printre care doi copii, transportate la spital appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .