- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a transmis un mesaj in Vinerea Mare si spune ca Domnul Nostru Iisus Hristos "s a stins ca Om pentru a ne reaprinde noua speranta".Iata mesajul postat pe pagina de scoailizare a lui Marcel Ciolacu:In Liniste, in linistea Sinelui sau dumnezeiesc s a stins ca Om pentru…

- Dupa ce luni președintele Klaus Iohannis a anunțat ca nu este de acord cu alegerile anticipate, președintele PSD Marcel Ciolacu a declarat ca nici liderii PSD nu-și doresc alegeri anticipate. Marcel Ciolacu susține punctul de vedere al președintelui Klaus Iohannis și arata ca nu se va forța ajungerea…

- Volodimir Zelenski vrea sa faca un plan de pace in 10 puncte, la inițiativa președintelui francez, Emmanuel Macron. Cei doi au discutat la telefon sa organizeze un summit pentru pace. Presedintele francez Emmanuel Macron a discutat cu omologul sau ucrainean, Volodimir Zelenski „eforturile diplomatice…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, susține ca va schimba miniștrii in luna mai, la rotativa, atunci cand și el ar trebui sa devina premier, pentru ca orice modificare a Guvernului acum ar bloca activitatea ministerelor. Ciolacu a declarat miercuri seara, la Europa FM, ca in luna mai se va face analiza…

- Presedintele rus Vladimir Putin a acuzat Organizatia Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) ca participa la conflictul din Ucraina prin furnizarea de arme fortelor Kievului, relateaza Agerpres conform AFP. „Ei (tarile NATO) trimit Ucrainei arme in valoare de zeci de miliarde de dolari. Aceasta este…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, sustine, marți, un discurs delirant, in fata camerelor reunite ale parlamentului rus și a unor invitați „speciali” care au luptat pe frontul din Ucraina. Ultima data s-a adresat parlamentului in 2021, iar acum este pentru prima data cand o face de la inceputul invaziei…

- Președintele PSD a dat de ințeles, miercuri, ca la rotativa guvernamentala la care el va fi nominalizat premier, nu toți miniștrii actuali iși vor pastra funcțiile, ci doar cei care pot „ține ritmul”. Marcel Ciolacu a declarat, miercuri, la debutul celei de-a doua sesiuni parlamentare, ca la rotativa…

Chiar daca a fost intampinat cu huiduieli și proteste la Iași, la Ziua Unirii, președintele PSD Marcel Ciolacu le-a declarat oamenilor prezenți in Piața Unirii ca ii iubește. Ca așa e in dragoste, cu bune si rele.