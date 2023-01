Stiri pe aceeasi tema

- Doua elicoptere s-au ciocnit in aer, luni, in apropierea unei atractii turistice populare din regiunea Gold Coast, statul Queensland, din Australia, patru persoane pierzandu-si viata si trei fiind grav ranite, relateaza BBC. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Doua elicoptere au intrat luni in coliziune in zbor in apropierea asa-numitei Coaste de Aur a Australiei, provocand moartea a patru persoane si ranirea grava a trei, au anuntat autoritatile, relateaza AFP si Reuters, citate de Agerpres. In imaginile difuzate de televiziuni pot fi vazute rotoarele…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski denunta sambata un act de ”teroare” rusesc, menit sa-i ”intimideze” pe ucraineni, in urma unui bombardament in centrul orasului Herson, in sudul Ucrainei, soldat cu cel putin cinci morti si 20 de raniti, relateaza AFP. ”Sambata dimineata, in Ajunul Craciunului,…

- Trei persoane ar fi fost ucise si sase ranite dupa ce o cisterna cu combustibil a explodat pe un aerodrom din Rusia. Explozia a avut loc in apropierea orasului Riazan, la sud-est de Moscova, relateaza agenția de presa RIA Novosti. Potrivit agentiei de presa TASS, care citeaza serviciile de urgenta,…

- Pe strazile din București au avut loc, in perioada 1 ianuarie – 30 septembrie, 316 accidente rutiere grave, in urma carora 27 de persoane au decedat, 295 au fost ranite grav și 45 ranite ușor, anunța Poliția Capitalei. Viteza neadaptata la condițiile de drum a reprezentat principala cauza generatoare…

- Tragedie uriașa la Seul, Coreea de Sud. 151 de persoane au murit, iar prin acestea sunt 19 cetateni straini, relateaza BBC. Numarul persoanelor ranite este de 82. In plus, Politia a anuntat ca a primit rapoarte despre disparitia a 350 de persoane. Presedintele Coreei de Sud, Yoon Suk-yeol, a anuntat…

- Cel putin 19 persoane au fost ucise, iar alte 105 au fost ranite in atacurile masive de luni ale Rusiei in Ucraina, potrivit unui nou bilant anuntat marti de catre autoritiatile ucrainene, relateaza AFP. Peste 300 de localitati nu aveau in continuare energeie electrica, in intreaga tara, in urma acestor…

- Cel puțin 17 persoane au fost ucise și aproape 90 au fost ranite intr-un atac cu rachete care a avut loc sambata noaptea asupra orașului ucrainean Zaporojie. Au fost distruse blocuri de locuințe, iar salvatorii cauta supraviețuitori sub daramaturi. Cel puțin 10 copii au fost raniți de o serie de raiduri…