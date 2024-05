Stiri pe aceeasi tema

- Comunicat: ????Doar printr-o strategie clara și coerenta putem indeparta tinerii turdeni de consumul de droguri Sa organizezi evenimente „insipide”, in care tinerii citesc intrebari de pe foi nu este calea

- Aflați intr-o acțiune de patrulare, jandarmii au observat, pe Calea Moldovei, un tanar care avea un comportament suspect. Ce au descoperit, dupa ce l-au percheziționat: Aflați intr-o acțiune de patrulare, jandarmii din cadrul Detașamentului 1 Mobil Bistrița au observat, in cursul nopții de joi spre…

- Inspectoratul de Jandarmi Județean Argeș și-a deschis ieri porțile pentru sute de copii și cadre didactice la sediile din Pitești și Campulung. In ambele locații ale inspectoratului au fost amenajate standuri cu tehnica, oferta educaționala și au fost prezentate cele mai noi autospeciale intrate in…

- In cursul zilei de ieri, Sala Sporturilor ”Gheorghe Barițiu” a gazduit conferința „PREVENIREA CONSUMULUI DE DROGURI IN RANDUL ADOLESCENȚILOR CLUJENI- ALEG” organizata de Autoritatea Teritoriala de Ordine Publica Cluj, in parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Cluj și Inspectoratul de Poliție al…

- Trapperul Gabriel Gavris, zis Gheboasa, este cercetat de DIICOT pentru consum de droguri, dupa ce a fost prins cu canabis asupra sa, au declarat sambata, 2 martie, surse judiciare pentru Libertatea.Procurorii DIICOT Dambovita au dispus vineri, 1 martie, retinerea a patru persoane, pentru trafic de droguri…

- Zeci de șoferi testați pentru alcool sau droguri la volan, in Alba. Ce masuri au luat polițiștii și jandarmii Zeci de șoferi testați pentru alcool sau droguri la volan, in Alba, in ultimele 24 de ore. Polițiștii și jandarmii din Alba au dat amenzi de aproape 30.000 de lei. Potrivit IPJ Alba, marți,…

- Un roman dat in urmarire internationala de autoritatile din Italia a fost prins intr-o sala de jocuri de noroc din Falticeni, a anuntat IPJ Suceava. Pe numele barbatului fusese emis un mandat european de arestare pentru santaj si extorcare de fonduri. Jandarmii din Falticeni au efectuat controale…