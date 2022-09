Stiri pe aceeasi tema

- Primarul municipiului Targu Mureș, Soos Zoltan, a anunțat miercuri, 31 august, pe pagina sa de Facebook, ca in prezent se renoveaza toaletele și opt sali de clasa de la Colegiul Agricol "Traian Savulescu", care va gazdui temporar elevii din ciclul primar de la Gimnaziul "Friedrich Schiller". "Odata…

- O echipa de medici din Targu Mures si Oradea si Kangoo Jumps Romania au lansat, joi seara, studiul „KapooKneeS", unic in lume, referitor la sanatatea genunchiului si recuperarea medicala prin practicarea Kangoo Jumps, in cadrul primei editii a evenimentului „Kangoo Jumps Summer Challenge" de la Targu…

- Scoala Gimnaziala Dr. Bernady Gyorgy se va reinnoi pentru inceperea anului școlar, a anunțat luni, 15 august, Soos Zoltan, primarul municipiului Targu Mureș. "Ferestrele vechi din lemn vor fi inlocuite cu unele noi cu geamuri duble pe fațada interioara a cladirii, iar lavoarele vor fi reparate. Planurile…

- Cladirea centrala a Universitații de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) „George Emil Palade" din Targu Mureș face obiectul unei reabilitari consistente care se va incheia in toamna acestui an, a anunțat marți, 9 august, senatorul social-democrat Leonard Azamfirei, rectorul instituției.…

- Primul autobuz electric pentru transport public de persoane a sosit la Targu Mureș, a anunțat marți, 2 august, Soos Zoltan, primarul municipiului Targu Mureș. "Transportul public in Targu Mureș a intrat in secolul XXI! Am promis ca vom reinnoi transportul public, dar am spus și ca nu se va intampla…

- Limba romana calcata in picioare din nou la Targu Mureș, unde primarul Soos Zoltan amplaseaza statui pe banda rulanta, desigur fara a afișa numele in limba romana! Cați vorbitori de limba latina mai avem in Targu Mureș nu știm, dar știm sigur ca de la „Iohannes de Hunyad" la „Janos Hunyadi" mai este…

- Nicusor Dan, primarul general al Capitalei, a anuntat, astazi, intr-o postare pe Facebook, ca a semnat ordinul de demolare pentru Cathedral Plaza. Cathedral Plaza este un complex de 19 etaje de birouri din centrul Bucurestiului, situat la intersectia strazilor General Berthelot si Luterana, in Sectorul…

- Primarul municipiului Targu Mureș, Soos Zoltan, a oferit informații, intr-o conferința de presa care a avut loc joi, 1 iulie, despre reabilitarea unitaților de invațamant și bursele școlare. In acest sens, acesta a declarat faptul ca bugetul alocat pentru școli a fost dublat in anul 2022. „Așa cum am…