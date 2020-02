Stiri pe aceeasi tema

- Alerta cu bomba la Veranda Mall, in Capitala. Prezența unui dispozitiv exploziv a fost anunțata la 112, joi la pranz.Poliția și echipele pirotehnice ale SRI au ajuns la fața locului și au inceput operațiunile de cercetare a zonei. Zona delimitata se afla in apropiere de Obor, in sectorul 2 al Capitalei.„A…

- Explozie intr-un apartament din sectorul Rascani din Capitala. Incindentul a avut loc in aceasta dimineata, in jurul orei 6:00.Potrivit informatiilor in urma exploziei o persoana a decedat.Cauza preliminara a exploziei ar fi o butelie de gaz defecta. Revenim cu detalii.

- Scandalul provocat in acest weekend, cand un teren de joaca din sectorul Rascani, din Capitala, a fost demontat, a ajuns in atentia primarului Ion Ceban. Edilul a cerut responsabililor ca acesta sa fie pus la loc, pana maine.

- Accident in sectorul Buiucani din Capitala. Doua masini au fost grav avariate, dintre care o masina de taxi a fost proiectata intr-un gard. Impactul a avut loc la intersectia strazilor si Paris si Nicolae Costin.Imaginile au fost facute publice pe o retea de socializare.

- Siguranța maxima, cladiri consolidate, autorizate și cele mai moderne condiții de studiu și de recreere. De toate acestea vor beneficia de acum inainte toți copiii care sunt inscriși și invața la gradinițele din Sectorul 4, in urma campaniei de punere in siguranța a unitaților de invațamant preșcolar,…

- Epopeea unei gauri in asfalt de pe strada Cornului, din sectorul Buiucani al Capitalei, pare sa ajunga la final. Dupa ce anterior presa a semnalat problema si a scris ca lucrarile de astupare au fost efectuate necalitativ, drumarii au intervenit in acest weekend.

- Organizand sambata tragerea la sorti a Euro-2020 si fiind una dintre cele 12 tari-gazda, totul ar trebui sa incurajeze Romania sa se bucure. Dar cu sapte luni inaintea loviturii de incepere a turneului final, tara se teme ca nu e nici pregatita, nici calificata, arata AFP, in materialul citat de…

- ”Alianta USR PLUS va propune candidati unici la alegerile locale din 2020 in Bucuresti si in toata tara. Candidatii vor fi alesi in lunile urmatoare printr-un proces democratic si pe baza unui regulament stabilit de comun acord. In conditiile in care legea nu se va schimba si primarii vor fi alesi…