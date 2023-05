FOTO. Aterizare forţată pe un câmp din Ialomiţa. Pilotul a reuşit să aducă avionul la sol după ce a rămas fără combustibil O aeronava de agrement a aterizat de urgența pe un camp, intre Sinești și Movilița, din județul Ialomița, dupa ce a ramas fara combustibil. Nu au fost persoane ranite. Potrivit ISU Ialomița, accidentul a avut loc joi, la ora 9.45 și a fost anunțat de șoferii din trafic. Aceștia au sunat la 112 și au […] The post FOTO. Aterizare fortata pe un camp din Ialomita. Pilotul a reusit sa aduca avionul la sol dupa ce a ramas fara combustibil appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un depozit de combustibil din orașul Sevastopol din peninsula Crimeea a fost cuprins de un incendiu, guvernatorul instalat de Rusia in zona acuzand ca focul a izbucnit in urma loviturii unei drone. Incendiul are loc la o zi dupa valul de atacuri ale forțelor ruse care au vizat mai multe zone ale Ucrainei,…

- Romanii care nu au reușit sa iși recupereze banii pentru fostele taxe auto pot face acest lucru acum printr-o cerere la Fisc. Toți cei care nu au reușit sa ceara, prin mecanismul aparut in 2017, restituirea fostelor taxe auto, iși vor putea recupera banii pe cale administrativa pana in 2027, printr-un…

- Zeci de migranți din Afghanistan au fost aduși ilegal in Romania de doi bulgari. Polițiștii din cadrul IPJ Ialomița au efectuat un control de rutina, in urma caruia au descoperit un mijloc de transport condus de un cetațean de origine bulgara, in care se aflau 30 de persoane, cetateni straini, cu varste…

- Potrivit unor surse ruse, un avion aparținand armatei ucrainene s-a prabușit in regiunea Bryansk din Rusia, iar pilotul ar fi fost reținut. Pilotul ucrainean, reținut in regiunea Bryansk, a spus ca scopul zborului a fost urmarirea liderului, apoi, la comanda liderului, era necesara fotografiarea unui…

- Polițiștii din Ialomița au fugit dupa un șofer care nu a oprit la semnal și au tras dupa mașina acestuia 14 focuri, fara ca vreun cartuș sa nimereasca vreun cauciuc. Șoferul a fost prins dupa ce a forțat o bariera și autoturismul i s-a lovit. Conform unui comunicat al IPJ Ialomița, șoferul urma sa fie…

- Un avion care decolase de la Timișoara și trebuia sa aterizeze in Egipt, la Hurghada, a agterizat de urgența pe Aeroportul Henri-Coanda Otopeni din București, deoarece pilotului i s-a facut rau. Aeronava a fost pilotata de copilotul echipajului TAROM. Avionul TAROM care efectua zborul RO 7673 pe ruta…

- Un sofer de TIR care conducea baut a fost oprit in trafic de politistii din Bacau, fiind dat jos cu greu din autotren de agenti. El transporta o incarcatura de 30 de tone de combustibil. Barbatul, cetațean ucrainean, a fost oprit in trafic pe E85, dar a refuzat sa coboare din vehicul. Polițiștii au…

- In regiunea Belgorod, un avion de atac Su-25 al Forțelor Aerospațiale Ruse s-a prabușit, pilotul a murit, cauza dezastrului fiind o defecțiune tehnica, se arata intr-un comunicat al Ministerului rus al Apararii, relateaza BBC. Potrivit comunicatului, avionul militar s-a prabușit „dupa ce a incheiat…