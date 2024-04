Stiri pe aceeasi tema

- Echipa feminina de baschet CSM Constanta, vicecampioana in exercitiu a Romaniei, a inceput cu dreptul finala Ligii Nationale, pe care o disputa in sistemul 3 din 5 cu FCC Baschet UAV Arad, fosta si multipla campioana a Romaniei. Prima partida dintre cele doua formatii s a jucat astazi, 15 aprilie 2024,…

- FCC Baschet UAV Arad incepe azi finala Ligii Naționale de Baschet Feminin, pe terenul marii favorite. Deși pornesc cu șansa a doua, „galben-albastrele” au moralul ridicat dupa ce au reușit surpriza cu Sepsi și iși vor juca șansa in lupta pentru titlu.

- Echipa feminina de baschet CSM Constanta continua lupta pentru titlu in Liga Nationala, iar astazi, 15 aprilie 2024, sustine prima partida din finala. Dupa ce a invins o pe CSM Targoviste in semifinale, echipa de pe litoral o infrunta pe FCC Baschet UAV Arad in ultimul act al campionatului. Finala play…

- CSM Constanta si FCC UAV Arad se vor infrunta in finala Ligii Nationale, dupa sistemul cel mai bun din cinci meciuri. Echipa feminina de baschet CSM Constanta s a calificat pentru al doilea an consecutiv in finala Ligii Nationale, dupa un meci decisiv cu CSM Targoviste, castigat la Constanta. In sezonul…

- Targoviștencele au fost invinse de CSM Constanța in ultimul meci al semifinalei Ligii Naționale de Baschet Feminin, chiar daca au luptat cu determinare. Competiția continua și pe viitor rezultatele pot fi mai notabile, dupa cum evidențiaza și clubul, in postarea de mai jos. In sport poți caștiga dar…

- CSM Targoviște lupta pentru calificarea in finala Ligii Naționale de Baschet Feminin Getica 95. Marți seara, cu incepere de la ora 19.00, la malul Marii, formația dambovițeana are șansa de a patrunde in ultimul act al campionatului. Intr-o deplasare infernala, in „decisivul” fazei semifinale, echipa…

- Jucatoarea americana Britney Jones a debutat pentru CSM Constanta la turneul Final 8 al Cupei Romaniei, de la Sfantu Gheorghe. CSM Constanta a obtinut primul trofeu in baschetul 5 la 5 in istoria sa, Cupa Romaniei in intrecerea feminina, si se pregateste de turneul play off al Ligii Nationale la fete,…

- Formațiile U-BT Cluj și Rapid București disputa, duminica seara, de la ora 20.30, finala Cupei Romaniei la baschet masculin. Partida se va disputa in Sala Polivalenta din Cluj-Napoca. In semifinale, clujenii au invins, sambata seara, de CSM Constanța, cu scorul de 92-67, iar gruparea bucureșteana s-a…